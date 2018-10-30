Московское Динамо одержало выездную победу со счетом 3:2 над уфимским Салават Юлаевым в первом матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичные динамовцы вырвали победу в овертайме.

Московское "Динамо" одержало выездную победу со счетом 3:2 над уфимским "Салават Юлаевым" в первом матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичные динамовцы вырвали победу в овертайме.Соперники устроили "перестрелку" в середине матча, обменявшись в течении десяти минут двумя заброшенными шайбами и при ничейном счете завершили основное время поединка. А едва начался овертайм, как шведский нападающий "Динамо" Патрик Закриссон забил и принес непростую победу столичному коллективу.Подопечные Владимира Крикунова после выездного успеха набрали 19 очков в 24 матчах. С этими показателями "бело-голубые" располагаются на девятой строчке Западной конференции. "Салават" же остался на четвертой строчке на Востоке, имея в своем активе 31 балл.