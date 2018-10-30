Дрессировщик и одновременно директор цирка-шапито, в котором львица напала на четырехлетнюю девочку, отправлен под домашний арест на два месяца. Ранее 51-летний мужчина был задержан на десять суток.

Дрессировщик и одновременно директор цирка-шапито, в котором львица напала на четырехлетнюю девочку, отправлен под домашний арест на два месяца. Ранее 51-летний мужчина был задержан на десять суток.Нападение молодой львицы на ребенка произошло во время представления вечером 28 октября в кубанском селе Успенском, напоминает "Интерфакс". Девочка сидела на ограждении манежа в яркой красной курточке лицом к залу. Это спровоцировало хищника. Ребенок после нападения был доставлен в реанимацию с травмами и ранами лица. Девочке сделали операцию в краснодарской краевой больнице.Цирковая арена была огорожена сеткой, однако львица при броске на ребенка прорвала заграждение. Против директора передвижного цирка Mondial было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 ("Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет").