Для герцогини Сассекской – супруги принца Гаррри Меган Маркл наняли 20 медиков следить за ходом ее беременности. Им будет запрещено употреблять алкоголь вплоть до дня икс, а также соблюдать строжайшую тайну во всем, что касается здоровья 37-летней матери седьмого правнука королевы Елизаветы II.

Для герцогини Сассекской – супруги принца Гаррри Меган Маркл наняли почти 20 медиков следить за ходом ее беременности. Им будет запрещено употреблять алкоголь вплоть до "дня икс".Кроме того, врачам предписано соблюдать строжайшую тайну во всем, что касается здоровья и хода беременности 37-летней герцогини Сассекской.В бригаду входят два акушера, три акушерки, три анестезиолога, четыре хирурга, два специалиста по уходу за ребенком, четыре педиатра, один лаборант и три или четыре менеджера, пишет RadarOnline.При этом постоянно при палате в частном крыле Линдо больницы Святой Марии в Лондоне, где родится ребенок Гарри и Меган, будут постоянно находиться четыре медика, а остальные могут вызываться по мере необходимости.Ожидается, что наследник появится весной следующего года. Супруги надеются, что это будет дочь, которую, вероятно, назовут именем матери принцев Уильяма и Гарри – Диана.Первенец герцога и герцогини Сассекской станет седьмым правнуком королевы Великобритании Елизаветы II. О том, что пара ждет ребенка, Кенсингтонский дворец сообщил 15 октября.На днях западные СМИ сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл, невзирая на беременность герцогини Сассекской, совершают официальный тур, во время которого посетили Австралию, Фиджи, королевство Тонга и Новую Зеландию.Путешествие не обошлось без курьезов. Так, при прилете в королевство Тонга фотографы сняли момент, как Меган Маркл вышла в красном платье, на подоле которого болтался ценник.Внимательные журналисты увеличили снимок и рассмотрели, что стоило оно 600 долларов. Снимки появились в СМИ и соцсетях.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Sky News (@skynews) 25 Окт 2018 в 1:57 PDTВпрочем, помощники герцогини быстро сориентировались и отрезали бирку.