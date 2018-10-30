Актриса Мария Машкова призналась, что поступила в крупный московский вуз благодаря помощи отца Владимира Машкова. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Актриса Мария Машкова призналась, что поступила в крупный московский вуз благодаря помощи отца Владимира Машкова. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.Машкова вспоминает, что именно отец помог ей поступить на экономический факультет в Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова. Однако очень скоро она поняла, что приняла неправильное решение, и втайне от родителей подала документы на актерский факультет Театрального института имени Б. В. Щукина."Иду на боль! Раз уж заговорили о блате, могу ли я проигнорировать врожденный блат всей своей прекрасной блатной жизни?! Мой папа Вова узнал, что я поступила в театральный не от меня. Я самолично налгала отцу, что хочу быть умной, а не красивой, и он, со всей отцовской любовью, по блату, каюсь, устроил меня в уважаемый ВУЗ. А я (на всякий) поступила в Щуку. Ну вдруг в "уважаемом" станет скучно. Скучно стало в первый день (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.Мария рассказала, что она до сих пор помнит тот момент, как спустя четыре месяца отцу позвонили из академии и стали расспрашивать о дочери. В тот момент она уже репетировала свою роль постановке "Трамвай Желания". "Родитель! Мне стыдно до сих пор!", – призналась актриса.К этому сообщению она добавила старую черно-белую фотографию Владимира Машкова, на которой известного актера практически невозможно узнать. Мария заранее попросила прощения у родителя за то, что без спроса разместила в Сеть его "провокационную фотокарточку".Мария Машкова зарегистрировалась в Instagram несколько дней назад. Ссылку на ее аккаунт разместила у себя на странице актриса Ирина Горбачева. Сейчас они вместе снимаются в американском комедийном сериале "Masha from Russia" о российской артистке, мечтающей покорить Голливуд.