Мы все в шоке. Он был очень умный, талантливый, успешный во всем. Что случилось, мы не знаем, - призналась родственница корреспондента НТВ Никиты Развозжаева после его смерти.

"Мы все в шоке. Он был очень умный, талантливый, успешный во всем. Что случилось, мы не знаем", — призналась родственница корреспондента НТВ Никиты Развозжаева после его смерти.Журналист в последнее время испытывал личные проблемы, которые не связаны с его работой, отметила бывшая коллега журналиста по НТВ Юлия Перепелова. Никита был в разводе, добавила она. Журналисту было всего 25 лет, сообщает РИА Новости. Перепелова считала Никиту Развозжаева добрым, спокойным и неконфликтным человеком. Он был великодушен и всегда готов прийти на помощь."Каждому в жизни выпадает своя боль и горе, иногда они настолько сильные, что справиться достаточно сложно", — написала на своей страничке "ВКонтакте" журналистка.Он родился в Саратове. Здесь же окончил Институт журналистики Саратовского государственного университета. Начинал работать на ГТРК "Саратов", а в конце 2016 года перешел в программу "Чрезвычайное происшествие" на НТВ."Я считала тебя крепким, родной мой. Как же мне жить без тебя? Ты был для меня светом в окошке", — написала в память о внуке его бабушка.Соболезнование родным погибшего выразил Александр Орлов. В августе 2017 года на Дне ВДВ в Парке Горького он во время прямого эфира ударил корреспондента НТВ по лицу."Я все знаю, мне очень жалко, хороший был парень, — написал Александр Орлов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". — Приношу соболезнование родным и близким".Смерть Никиты Развозжаева наступила от падения с высоты. Следственный комитет России проверяет обстоятельства произошедшего. Предварительная версия – самоубийство. Журналист оставил предсмертную записку.Никита Развозжаев будет похоронен в Саратове.