Суд в Киеве обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении экс-премьера Украины Арсения Яценюка, министра юстиции и одного из его замов сразу по пяти статьям Уголовное кодекса: о злоупотребление властью, присвоении или растрате, легализации доходов, подлоге и уклонении от уплаты налогов.

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении экс-премьера Украины Арсения Яценюка, министра юстиции Павла Петренко и одного из его замов сразу по пяти статьям Уголовного кодекса.Это статьи о злоупотребление властью или служебным положением; присвоении или растрате; легализации доходов, полученных преступным путем; служебном подлоге и уклонении от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, пишут "Украинские новости".При этом обстоятельства возможных преступлений чиновников пока не указываются, а обстоятельства пока не раскрываются, передает "Россия 24",Также отмечается, что заявитель обратился в суд после того, как ранее НАБУ отказалось открыть соответствующее уголовное производство.