Во вторник, 30 октября, в Москве состоялось заседание Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Законодатели приняли решение выступать единой позицией в рамках собрания законодателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также двигаться по пути создания ебщего списка террористических организаций. По словам экспертов, речь идет о формировании системы коллективной защиты стран ОДКБ, и важнейшую роль в этом играет парламентская дипломатия.

Вовторник, 30 октября, в Москве состоялось заседание Парламентскойассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Законодатели приняли решение выступать единой позицией в рамках собраниязаконодателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе(ОБСЕ), а также двигаться по пути создания ебщего спискатеррористических организаций. По словам экспертов, речь идет оформировании системы коллективной защиты стран ОДКБ, и важнейшую роль вэтом играет парламентская дипломатия.Какотметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законодатели стран – членовОДКБ обсуждали вопросы взаимодействия и повышения эффективностисовместной работы в рамках различных парламентских структур. Преждевсего, речь идет об ОБСЕ.Председательнижней палаты подчеркнул, что в ходе совещания в Москве законодателиОДКБ приняли решение координировать работу в рамках Парламентскойассамблеи ОБСЕ. "Это требует уже другой ответственности за принятиерешений, продвижение их в других межпарламентских организациях", -сказал он.Ещеодним важнейшим решением заседания ПА ОБСЕ стало принятие рекомендацийпо созданию единого списка террористический организаций. Над этим,подчеркнул Володин, законодатели ОДКБ работали в течение двух лет.Спикер отметил особую значимость этого шага, пояснив, что оно позволитспецслужбам эффективнее обеспечивать коллективную безопасность ибороться с террористической угрозой.Генеральныйдиректор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируярешение парламентариев ОДКБ, отметил, что теперь признавать те или иныеорганизации террористические можно будет без оглядки на "особо мнение"Запада, который в этом деле зачастую исходят не из соображенийбезопасности, а из собственной выгоды."ОДКБполучит возможность формировать критерии безопасности и реализовыватьсвои компетенции без оглядки на условности", – подчеркнул политолог.Пословам Мухина, парламентарии устранили многие законодательные проблемы."А взаимодействие на межпарламентском уровне удалось вывести на новуювысоту", – добавил Мухин.Консолидация позиции законодателей ОДКБ в ОБСЕ, уверен политолог,говорит, по сути, о создании коллективной защиты от внешнеговоздействия на постсоветском пространстве. "Что, безусловно, усиливаетпозиции каждой страны в отдельности и делает ее более значимым игроком вгеополитическом смысле", – написал эксперт на своей странице в Facebook.В свою очередь, политолог Антон Хащенкоотметил, что интеграция в рамках ОДКБ говорит о практической пользепарламентской дипломатии. По его словам, происходит синхронизацияправового поля стран организации, выстраивается их общая позиция на международных площадках.Парламентскаяассамблея ОДКБ была создана в 2006 году. В нее входят представителипарламентов шести стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,России, Таджикистана.ПА ОДКБ состоит из 79 депутатов, на постояннойоснове функционируют три комиссии: по политическим вопросам имеждународному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности, атакже по социально-экономическим и правовым вопросам.Международноесотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмогосозыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса за два года работы.