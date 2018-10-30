Живую енотовидную собаку обнаружили при разгрузке вагона рабочие Челябинского цинкового завода - животное неведомым образом оказалось среди мешков и отказывалось покидать насиженное место. Разбираться с упрямым зверьком сотрудники предприятия доверили спасателям, которые сняли поимку нелегального путешественника на видео.

Живую енотовидную собаку обнаружили при разгрузке вагона рабочие Челябинского цинкового завода — животное неведомым образом оказалось среди мешков и отказывалось покидать насиженное место. Разбираться с упрямым зверьком сотрудники предприятия доверили спасателям, которые сняли поимку нелегального путешественника на видео.Сами рабочие после нескольких попыток выдворить хищника из вагона оставили попытки совладать с агрессивным зверем, который то и дело норовил их укусить. Сотрудникам МЧС тоже не сразу удалось заарканить животное, поскольку оно в буквальном смысле залегло на дно. В конце концов его отловили и упаковали сначала в мешок, а затем в ящик для перевозки.На кадрах видно, что посетителя завода вывезли за город и отпустили на волю — разглядывать своих спасителей зверек не стал, бросившись наутек.Не исключено, что животное, чей вес может достигать 10 килограммов при длине тело до 80 сантиметров, избрало вагон в качестве места для зимовки, поскольку енотовидные собаки единственные среди псовых залегают в спячку.