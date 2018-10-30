Грузопассажирский паром Regal Star эстонской компании Tallink потерял управление у берегов Швеции и дрейфует в Балтийском море.

Грузопассажирский паром Regal Star эстонской компании Tallink потерял управление у берегов Швеции и дрейфует в Балтийском море.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность известила эстонская газета Postimees, по данным которой судно, вышедшее из шведского порта Каппельскяри в эстонский порт Палдиски, оказалось полностью обесточенным и потеряло управление.Это произошло недалеко от навигационного знака Реммаргрунд. Из-за сильного ветра Regal Star, на борту которой находятся 11 пассажиров и 27 членов команды, начала дрейфовать и столкнулась с навигационным знаком, однако сильно не пострадала. Экипажу удалось бросить якорь и в настоящее время паром находится у берегов Швеции.Эстонским морякам оказывают помощь буксир Montfred и спасательное судно Stenhammar. Предполагается, что судно будет отбуксировано назад в порт Каппельскяри для проверки его состояния и нанесенного ущерба.