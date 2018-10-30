Актриса Оксана Фандера поздравила сына Ивана Янковского с днем рождения. Сегодня, 30 октября, наследнику знаменитой актерской династии исполнилось 28 лет.

Актриса Оксана Фандера поздравила сына Ивана Янковского с днем рождения. Сегодня, 30 октября, наследнику знаменитой актерской династии исполнилось 28 лет.Оксана опубликовала в личном микроблоге снимок, на котором запечатлен Иван. Под постом артистка оставила трогательное поздравление."В жизни все просто: счастье целиком зависит от везения и от генов. Все сводится к генам и к везению. А если задуматься, то и гены – это вопрос везения. 😂😂 Дж.Карлин. Мы любим тебя, везунчик. И спасибо, что так повезло с тобой. И не забывай, пожалуйста, быть счастливым. Happy B✋️❤🤚 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Фандера.Фолловеры знаменитости присоединились к поздравлениям. Они пожелали молодому человеку творческих успехов и удачи в личной жизни. Многие отметили, что сын артистки невероятно привлекателен."Красавец мужчина👍", "То и дело думала, что исчезают ЛИЦА, настоящие ЛИЦА, из театра и кинематографа, а ничего подобного, вот он граф Болконский, вот он Печорин, и многие-многие другие роли...💫💕", "Да действительно "Гены"👍👍👍 По другому и быть не могло с такими родителями❤ С Днем Рождения вашего сына!!! И Вас поздравляю с одним из главных дней в жизни❤🌹🌹🌹", "Блиииииииин, какой!!!!", "Такая мужская красота,харизма...ммммм😊", – писали интернет–обыватели.Напомним, Иван Янковский – сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры и внук актеров Олега Янковского и Людмилы Зориной. Наследник знаменитой кинодинастии окончил РУТИ-ГИТИС и был принят в труппу Студии театрального искусства. Сейчас артист работает над главной ролью в фантастической драме Явора Гырдева "Икария", картина выйдет на экраны в следующем году.