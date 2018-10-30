Клуб английской премьер-лиги проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову. Англичане готовы заплатить за 20-летнего футболиста 5 миллионов фунтов стерлингов.

Клуб английской премьер-лиги проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову. Англичане готовы заплатить за 20-летнего футболиста 5 миллионов фунтов стерлингов.Об интересе к Чалову со стороны некоего английского клуба сообщил "Спорт-Экспресс", сославшись на известного футбольного функционера Алексея Зинина. ЦСКА не устраивает сумма, предложенная англичанами. Армейцы могут начать переговоры лишь при ее трехкратном увеличению. Кроме того, у Чалова, не являющегося игроком основного состава сборной России, могут возникнуть проблемы с британской рабочей визой.По словам Зинина, этот же клуб, занимающий место в середине таблицы английской премьер-лиги, ранее интересовался Федором Смоловым. Англичане оценивали Смолова в 8 миллионов фунтов.