Компания RED, один из крупнейших производителей цифровых кинокамер, назвала дату релиза и цену смартфона Hydrogen One, оснащаемого "голографическим" дисплеем. Новинку, которая должна была дебютировать в начале года и неоднократно откладывалась, начнут продавать в эту пятницу, 2 ноября.В США Hydrogen One можно будет купить у сотовых операторов Verizon и AT&T. Стоимость — $1295, что почти на $100 выше ранее заявленной цены, пишет The Verge.Устройство оснащается флагманским процессором Snapdragon 835, портом USB-C, стереодинамиками и 3,5-мм аудиовходом для подключения наушников. Его главная отличительная черта — экранная технология 4-view, которая позволяет переключаться между "обычным" дисплеем с разрешением в 2560x1440 пикселей, 2D- и 3D-режимами с "голографическим" эффектом.Ранее компания демонстрировала журналистам два возможных сценария применения "голографического" дисплея. Первый — когда Hydrogen One воспроизводил 3D-видео, а картинка оставалась неподвижной, когда аппарат перемещали и наклоняли. Второй — режим видеочата, когда смартфон отображал лица собеседников в виде голограмм в режиме реального времени.∎Самый необычный смартфон 2018-го показали журналистам читайте такжеHydrogen One обладает экранов в 5,7 дюйма, а на гранях его корпуса сделаны "гребешки" для более крепкого хвата. За счет штырькового разъема, находящегося на задней панели, смартфон сможет подключаться к 4K-камерам RED и модулям, обогощающим его функциональность. К устройству, например, можно будет подсоединить профессиональный объектив от топового производителя вроде Leica.