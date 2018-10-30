15-16 ноября в клубе Известия Hall группа Mgzavrebi представит новый
альбом под названием GEO. Это седьмая по счёту пластинка группы, но
музыканты выделяют ее среди предыдущих, отмечая, что GEO – более
взрослая, смелая и целостная музыкальная работа.
15-16 ноября в клубе "Известия Hall" группа Mgzavrebi представит новый
альбом под названием GEO. Это седьмая по счёту пластинка группы, но
музыканты выделяют ее среди предыдущих, отмечая, что GEO – более
взрослая, смелая и целостная музыкальная работа.
Для многихMgzavrebi
– символ современной музыкальной культуры
Грузии. Выпуская альбомы, давая концерты и выступая на крупных
фестивалях, они дотянулись до сердца каждого слушателя.
Их полюбили за
теплоту и открытость, которых так не хватает жителям мегаполисов, за
искренность и оголенные эмоции, за драйв и уникальность звучания. И хотя
у Mgzavrebi не так много песен на русском, зал поет с ними всегда. Это
яркий пример того, что у музыки нет языка, но есть душа.
С
момента выпуска первой пластинки прошло десять лет, но фронтмен группы
Гиги Дедаламазишвили говорит, что этот седьмой альбом они записывали как
первый, с чистого листа, как будто только начали писать песни.
Музыкантам захотелось сделать что-то новое, начать новую главу.
В
GEO стало меньше грузинского фольклора: лидирующие партии достались
электрогитаре, а пандури ушел на второй план. В двух песнях появились
новые для группы инструменты – чунири и чибони, но в совершенно
нетипичном для них звучании.
"GEO
– это Земля и наша планета. GEO – это Грузия, наша земля, которую мы
лучше всех знаем, где родились, выросли и живем. Мы грузины, и это
чувствуется, но все равно мы жители нашей планеты, – говорит о пластинке Гиги. – И мне бы хотелось,
чтобы мы были гражданами мира, чтобы все были гражданами мира.
Это
очень человечный альбом, альбом про человека, который чувствует разное:
от бесконечной любви до меланхолии, боли, радости. Человека, уже
прожившего какую-то жизнь, и человека, который уже давно не ребенок. Это
самый смелый и очень эмоциональный альбом – наверное, самый
эмоциональный альбом, который мы выпустили".
Для московской
презентации выбрана площадка "Известия Hall", которая славится хорошим
звуком, большой вместимостью и удобным расположением в самом центре
Москвы. Вас ждут два дня новых и любимых песен, полное единение
музыкантов и слушателей, истории от Гиги, долгие бисы и все то, за что
вы любите, или полюбите, Mgzavrebi.