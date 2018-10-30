15-16 ноября в клубе Известия Hall группа Mgzavrebi представит новый альбом под названием GEO. Это седьмая по счёту пластинка группы, но музыканты выделяют ее среди предыдущих, отмечая, что GEO – более взрослая, смелая и целостная музыкальная работа.

15-16 ноября в клубе "Известия Hall" группа Mgzavrebi представит новыйальбом под названием GEO. Это седьмая по счёту пластинка группы, номузыканты выделяют ее среди предыдущих, отмечая, что GEO – болеевзрослая, смелая и целостная музыкальная работа.Для многихMgzavrebi– символ современной музыкальной культурыГрузии. Выпуская альбомы, давая концерты и выступая на крупныхфестивалях, они дотянулись до сердца каждого слушателя.Их полюбили затеплоту и открытость, которых так не хватает жителям мегаполисов, заискренность и оголенные эмоции, за драйв и уникальность звучания. И хотяу Mgzavrebi не так много песен на русском, зал поет с ними всегда. Этояркий пример того, что у музыки нет языка, но есть душа.момента выпуска первой пластинки прошло десять лет, но фронтмен группыГиги Дедаламазишвили говорит, что этот седьмой альбом они записывали какпервый, с чистого листа, как будто только начали писать песни.Музыкантам захотелось сделать что-то новое, начать новую главу.GEO стало меньше грузинского фольклора: лидирующие партии досталисьэлектрогитаре, а пандури ушел на второй план. В двух песнях появилисьновые для группы инструменты – чунири и чибони, но в совершеннонетипичном для них звучании."GEO– это Земля и наша планета. GEO – это Грузия, наша земля, которую мылучше всех знаем, где родились, выросли и живем. Мы грузины, и эточувствуется, но все равно мы жители нашей планеты, – говорит о пластинке Гиги. – И мне бы хотелось,чтобы мы были гражданами мира, чтобы все были гражданами мира.Этоочень человечный альбом, альбом про человека, который чувствует разное:от бесконечной любви до меланхолии, боли, радости. Человека, ужепрожившего какую-то жизнь, и человека, который уже давно не ребенок. Этосамый смелый и очень эмоциональный альбом – наверное, самыйэмоциональный альбом, который мы выпустили".Для московскойпрезентации выбрана площадка "Известия Hall", которая славится хорошимзвуком, большой вместимостью и удобным расположением в самом центреМосквы. Вас ждут два дня новых и любимых песен, полное единениемузыкантов и слушателей, истории от Гиги, долгие бисы и все то, за чтовы любите, или полюбите, Mgzavrebi.