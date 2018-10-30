В Чехии сильный шквалистый ветер устроил завалы из деревьев на железнодорожных путях, прервано движение десятков поездов.

В Чехии сильный шквалистый ветер устроил завалы из деревьев на железнодорожных путях, прервано движение десятков поездов.Сильнее всего пострадали участки дороги, находящиеся на Чешско-Моравской возвышенности (центральная часть республики), а также в горах на западе и на севере Чехии. В настоящее время оперативные бригады железнодорожников и пожарных расчищают пути.А около города Бенешов сломанное ветром дерево рухнуло на автобус. Жертв удалось избежать по счастливой случайности, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Между тем, синоптики предупреждают, что опасность возобновления порывов шквалистого ветра скоростью до 90 км в час сохранится сегодня в течение всего дня.