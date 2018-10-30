К футболисту,
который находится под стражей в СИЗО Бутырка
из-за дебоша, подселили нового сокамерника. Об этом сообщил адвокат полузащитника
Краснодара Игорь Бушманов после того, как интимные фото Мамаева утекли в Сеть.
К футболисту,
который находится под стражей в СИЗО "Бутырка"
из-за дебоша, подселили нового сокамерника. Об этом сообщил адвокат полузащитника
"Краснодара" Игорь Бушманов после того, как интимные фото Мамаева утекли в Сеть.
Защитник рассказал,
что нового соседа Павла Мамаева зовут Александр. Мужчине около 30 лет, и он
обвиняется в мошенничестве в сфере экономических преступлений.
Футболист много общается с новым сокамерником,
вместе они посещают спортзал, передает RT. Также Бушманов рассказал, что Мамаев получает около
50 писем в день с поддержкой от болельщиков. По словам адвоката, приходят ему
послания и в стихах.
В свою очередь член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников
рассказал о своем визите к Павлу Мамаеву, чьи с супругой слили в
Сеть и нападающему "Зенита" Александру Кокорину. Мельников отметил, что в
настоящее время футболисты обживаются в СИЗО и "уже эмоционально успокоились".
Он добавил, что спортсмены ни в чем не нуждаются.
Вместе с тем, Иван мельников назвал причины
возникновения общественного резонанса вокруг инцидента с участием Кокорина и Мамаева.
По его словам, дебош в центре Москвы – это не рядовая драка, а "ужасный"
скандал с фигурирующими в нем звездами.
Как писали "Дни.ру",
пока полузащитник "Краснодара" находится
под стражей, хакеры слили в Сеть с женой Аланой. У женщины
вымогали деньги. Платить злоумышленникам она отказалась, и эротические снимки футболиста
обнародовали.
Напомним, Павел Мамаев и
Александр Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении
в центре Москвы главы одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и
водителя телеведущей Виталия Соловчука.