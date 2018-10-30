К футболисту, который находится под стражей в СИЗО Бутырка из-за дебоша, подселили нового сокамерника. Об этом сообщил адвокат полузащитника Краснодара Игорь Бушманов после того, как интимные фото Мамаева утекли в Сеть.

К футболисту,который находится под стражей в СИЗО "Бутырка"из-за дебоша, подселили нового сокамерника. Об этом сообщил адвокат полузащитника"Краснодара" Игорь Бушманов после того, как интимные фото Мамаева утекли в Сеть.Защитник рассказал,что нового соседа Павла Мамаева зовут Александр. Мужчине около 30 лет, и онобвиняется в мошенничестве в сфере экономических преступлений.Футболист много общается с новым сокамерником,вместе они посещают спортзал, передает RT. Также Бушманов рассказал, что Мамаев получает около50 писем в день с поддержкой от болельщиков. По словам адвоката, приходят емупослания и в стихах.В свою очередь член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельниковрассказал о своем визите к Павлу Мамаеву, чьи с супругой слили вСеть и нападающему "Зенита" Александру Кокорину. Мельников отметил, что внастоящее время футболисты обживаются в СИЗО и "уже эмоционально успокоились".Он добавил, что спортсмены ни в чем не нуждаются.Вместе с тем, Иван мельников назвал причинывозникновения общественного резонанса вокруг инцидента с участием Кокорина и Мамаева.По его словам, дебош в центре Москвы – это не рядовая драка, а "ужасный"скандал с фигурирующими в нем звездами.Как писали "Дни.ру",пока полузащитник "Краснодара" находитсяпод стражей, хакеры слили в Сеть с женой Аланой. У женщинывымогали деньги. Платить злоумышленникам она отказалась, и эротические снимки футболистаобнародовали.Напомним, Павел Мамаев иАлександр Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиениив центре Москвы главы одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака иводителя телеведущей Виталия Соловчука.