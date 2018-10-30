Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражуКамешковский районный суд вынес приговор 34-летний местному жителю. Мужчина проник на территорию предприятия и вынес из склада клапанные крышки. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей. Что примечательно - все двери на склад были открыты.Все похищенное злоумышленник использовал для личных нужд. Однако полицейским удалось раскрыть преступление, вора задержали, и он во все признался.Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и имел условный срок. В связи с этим суд назначил ему 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.