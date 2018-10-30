В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на 30 октября был побит рекорд по количеству забитых трехочковых в матче. Отличился игрок клуба Голден Стэйт Уорриорз Клэй Томпсон, который реализовал 14 бросков из-за дуги в гостевой игре против Чикаго Буллс.

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на 30 октября был побит рекорд по количеству забитых трехочковых в матче. Отличился игрок клуба "Голден Стэйт Уорриорз" Клэй Томпсон, который реализовал 14 бросков из-за дуги в гостевой игре против "Чикаго Буллс".Встреча завершилась со счетом 149:124 в пользу "Уорриорз". Томпсон набрал в итоге 52 очка. Он побил рекорд своего партнера по команде разыгрывающего Стефена Карри, который тот установил в 2016 году, реализовав 13 трехочковых бросков.