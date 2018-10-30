Александр Кокорин не купался в джакузи с Павлом Мамаевым. Арестованный за хулиганство футболист ответил на письмо известного видеоблогера Ильи Мэдиссона.

Александр Кокорин не купался в джакузи с Павлом Мамаевым. Арестованный за хулиганство футболист ответилна письмо известного видеоблогера Ильи Мэдиссона.Нападающий "Зенита" Александр Кокорин вступил в перепискус Ильей Мэддисоном из столичного СИЗО-2. Он коротает срок в "Бутырке"до8 декабря, как и его друг, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.Письмо, на которое отвечал Кокорин, содержало только добрыепожелания. "Привет, Александр! Пишу тебе из теплой ванны. Знаю, вы сПавлом тоже любили принять джакузи и все такое. Понимаю, что ты сейчасиспытываешь, у меня тоже были трудные моменты в жизни, но никогда нельзяотчаиваться", – написал Мэдиссон.Блогер дал заключенному спортсмену несколько ценных советов, пишет "Спорт-Экспресс".В частности, он рекомендует футболисту никогда не играть в "Сталкер.Чистое небо", а также ни в коем случае не бросать футбол. "Как знать,может быть, сегодня у тебя все плохо, а завтра станет гораздо лучше", -пишет Илья.Александр ответил Мэдиссону лаконично. "С Пашей мы некупались. Спасибо за письмо", – написал Кокорин.Напомним, 8 октября футболисты с группой приятелей избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В драке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.Позже в тот же день дебоширы устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки. Решением суда дебоширы арестованы на два месяца, до 8 декабря, и помещены в следственный изолятор "Бутырка".