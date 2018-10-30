52-летний композитор, автор песен Поздний вечер в Сорренто и Сто дней до приказа Владимир Бородин скончался в результате аварии в Подмосковье.

52-летний композитор, автор песен "Поздний вечер в Сорренто" и "Сто дней до приказа" Владимир Бородин скончался в результате аварии в Подмосковье.Как передает ТАСС, об это печальной новости сообщил соавтор композитора, поэт и продюсер Николай Бирюков.По его словам дорожно-транспортное происшествие произошло 28 октября, когда Бородин вместе с сыном Ильей и его женой Анастасией, ехал в сторону Солнечногорска. Когда они стояли на светофоре, в их автомобиль врезался тяжелый грузовик.Все трое были госпитализированы. Ранним утром 29 октября композитор скончался в реанимации, не приходя в сознание. Сын и невестка Бородина в тяжелом состоянии остаются в больнице.Бородин являлся автором ряда популярных песен, работал со многими известными артистами российской эстрады. Выступал с концертной программой вместе с дочерью Марией, певицей.