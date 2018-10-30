Повод испытать особые чувства сегодня есть у десятков миллионов человек. 100 лет исполняется со дня создания комсомола. Полное название — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. ВЛКСМ был одним из самых масштабных молодежных объединений в мире, за семь десятилетий в его ряды вступили порядка 160 миллионов человек.

Повод испытать особые чувства сегодня есть у десятков миллионов человек. 100 лет исполняется со дня создания комсомола. Полное название — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. ВЛКСМ был одним из самых масштабных молодежных объединений в мире, за семь десятилетий в его ряды вступили порядка 160 миллионов человек.Вместе со всей страной комсомол пережил эти очень драматичные годы. И не пережил распада страны. Но сегодняшние воспоминания особые еще потому, что комсомольские годы — это годы молодости, годы романтики и годы свершений, а не время утомительных собраний и ритуалов.Ведь именно комсомольцы бросали налаженный быт, чтобы строить города, чтобы превращать бесплодную степь в цветущий сад и прокладывать магистрали посреди тайги."Здесь замуровано письмо комсомольцев 1968 года" — гласит табличка на здании егорьевского технологического института. Под латунной пластиной — бетонная основа, куда вложен стеклянный блок. Внутри — вчетверо сложенный лист, который за 50 лет истлел на сгибах."Мы живем в незабываемые дни, когда упорным трудом миллионов страны становится все краше, все могущественное", — говорится в послании.Рассказ комсомольцев о своих достижениях. В стиле 1968 года — торжественном, политически верном.Похожие слова 50 лет назад говорил на съезде ВЛКСМ первый секретарь организации Евгений Тяжельников."Самая заветная мечта комсомольца — стать коммунистом!" (бурные аплодисменты)А сегодня Тяжельников говорит о том, что нынешняя молодежь, конечно, другая, но он верит в нее."Вы знаете, что возрождены студенческие строительные отряды, конкурсы научно-технического творчества, ГТО, Юнармия и создано Всероссийское движение школьников. Но я думаю, что только начало — потому что опыт действительно уникален".Это сохранилось у многих — маленькая красная книжка с фотографией и миниатюрной ведомостью ежемесячных взносов. И конечно, комсомольский значок. Кто-то сберег и грамоты, и учетную карточку. Но гораздо больше — сохранила память."Любовь, комсомол и весна!" – песня тех лет.Это молодость 160 миллионов. Уже не осталось тех, кто в 1932-м строил ДнепроГЭС. Очень мало осталось тех, кто воевал. Но по-прежнему среди нас живут миллионы тех, кто строил, кто поднял в самых далеких уголках страны целые города. Смеясь, любя, с песней."Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги!" – поют бывшие комсомольцы.Они пели так и 30 лет назад, и 50, и 70. Борис Пастухов — первый секретарь ЦК ВЛКСМ с 1977 по 1982 годы. Он летал от одной комсомольской стройки к другой. Но ближе к сердцу — свои комсомольские воспоминания."1958 год. Конференция физиков московского университета принимает решение поехать на целину строить. Тогда их было 350 или 380 человек. А когда я уходил из комсомола — их было 700 тысяч. Стройотрядовцев", — делится воспоминаниями Пастухов."За тридевять земель от Москвы, в тридесятом Уренгойском царстве", — рассказывает диктор в документальном фильме советских времен.Здесь, где начинается Полярный круг — теперь стотысячный город и газовые закрома страны."Дорога железная, как ниточка, тянется", — звучит песня комсомольцев-бамовцев.Восточная Сибирь. БАМ. Этих гигантских строек — десятки: комбинаты, электростанции, буровые. Как и новых городов — Тында, Нижневартовск, Комсомольск-на-Амуре. Их первые жители — комсомольцы."У вас внутри от комсомольца что осталось? — Всё осталось. Энтузиазм! Вера в правоту, в справедливость!", — ответил Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.Каждый, кто был в комсомоле, вспоминает о нем что-то свое."Для меня это фундамент моей жизни и я ни в коем случае не должен забывать, невзирая на то, как к этому кто-то отнесется за пределами нашей страны, да и у нас", — говорит Александр Лукашенко, президент Белоруссии."Слово "пробить" вообще было в ходу, понимаете. Но это пробивалось не в личных каких-то корыстных интересах, не для бизнеса, не для обогащения, а для реализации жизненных целей. И комсомол и учил, и помогал этому", — Светлана Савицкая, летчик-космонавт СССР, Дважды Герой Советского Союза, депутат Госдумы РФ.А новое послание от сегодняшней молодежи на 50 лет вперед звучит отчасти как ответ тем, кто зародил традиции — комсомольцам 1968 года: "У нас здесь меняется каждый день: новые технологии, новые цели, планы".