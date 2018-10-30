Корабли НАТО не пройдут из Черного моря в Азовское. Москва против эскалации в регионе, а потому не пустит туда флот Североатлантического альянса, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

КораблиНАТО не пройдут из Черного моря в Азовское. Москва против эскалации врегионе, а потому не пустит туда флот Североатлантического альянса,заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Онзаверил, что корабли НАТО в Азовском море не появятся. "Наша странабудет жестко и последовательно отстаивать свои национальные интересы, вэтом ни у кого не должно быть сомнений", – написал глава республики насвоей странице в Facebook.Единственныйспособ проникнуть в Азовское море из Черного – пройти через Керченскийпролив. Его ширина – около 15 километров. Именно это место, несмотря нанепростые погодные условия и сложный грунт, было выбрано длястроительства переправы.Посути, очерчивает границу между Черным и Азовским морями.Если предположить сценарий, при котором корабли Североатлантическогоальянса идут на отчаянный прорыв в акваторию Азова, то остановить ихдолжны именно в Керченском проливе.Новенькаятрасса возвышается над перекрестком двух морей уже полгода. В Киеве то идело заявляют, что путепровод мешает украинскому судоходству. Причемнекоторые горячие головы как в Незалежной, так и на Западе, уже грозились решить вопрос радикально, нанеся удар по Крымскому мосту.Вариантовздесь два: диверсия или открытая военная агрессия – сухопутный,воздушный или морской удар. Не стоит думать, что подобный сценарий -плод воспаленной фантазии любителей поиграть в "войнушку". Призывразбомбить Крымский мост был еще в мае озвучен со страниц влиятельногоиздания Washington Examiner.По словам обозревателя Тома Рогана,переправа позволяет России "физически и психологически" завладетьукраинской территорией. Он предложил ударить в одной из точек моста, чтобы снизить количество жертв, но в то же время вывести его изэксплуатации.Запад,по всей видимости, держит радикальный вариант в уме. Несколько днейназад недалеко от был замечен самолет-разведчик "Посейдон". Оноблетел побережье Крыма и Краснодарского края, приблизившись к главнойбазе российского Черноморского флота – Севастополю – нарасстояние 35 километров.Автомобильнуючасть Крымского моста в мае 2018 года открыл президент России ВладимирПутин. Глава государства лично проехал по дороге за рулем КамАЗа. С техпор по трассе через Керченский пролив проехали уже более трех миллионовавтомобилей. Почти 20% из них – грузовики.Сейчаспродолжается строительство железнодорожной части моста: рабочие вбиваютсваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие намечено наследующий год. Через Крымский мост поезда свяжут Симферополь и другиегорода полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону,Казанью, Екатеринбургом.