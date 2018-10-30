Корабли
НАТО не пройдут из Черного моря в Азовское. Москва против эскалации в
регионе, а потому не пустит туда флот Североатлантического альянса,
заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Корабли
НАТО не пройдут из Черного моря в Азовское. Москва против эскалации в
регионе, а потому не пустит туда флот Североатлантического альянса,
заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он
заверил, что корабли НАТО в Азовском море не появятся. "Наша страна
будет жестко и последовательно отстаивать свои национальные интересы, в
этом ни у кого не должно быть сомнений", – написал глава республики на
своей странице в Facebook.
Единственный
способ проникнуть в Азовское море из Черного – пройти через Керченский
пролив. Его ширина – около 15 километров. Именно это место, несмотря на
непростые погодные условия и сложный грунт, было выбрано для
строительства переправы.
По
сути, очерчивает границу между Черным и Азовским морями.
Если предположить сценарий, при котором корабли Североатлантического
альянса идут на отчаянный прорыв в акваторию Азова, то остановить их
должны именно в Керченском проливе.
Новенькая
трасса возвышается над перекрестком двух морей уже полгода. В Киеве то и
дело заявляют, что путепровод мешает украинскому судоходству. Причем
некоторые горячие головы как в Незалежной, так и на Западе, уже грозились решить вопрос радикально, нанеся удар по Крымскому мосту.
Вариантов
здесь два: диверсия или открытая военная агрессия – сухопутный,
воздушный или морской удар. Не стоит думать, что подобный сценарий -
плод воспаленной фантазии любителей поиграть в "войнушку". Призыв
разбомбить Крымский мост был еще в мае озвучен со страниц влиятельного
издания Washington Examiner.
По словам обозревателя Тома Рогана,
переправа позволяет России "физически и психологически" завладеть
украинской территорией. Он предложил ударить в одной из точек моста, чтобы снизить количество жертв, но в то же время вывести его из
эксплуатации.
Запад,
по всей видимости, держит радикальный вариант в уме. Несколько дней
назад недалеко от был замечен самолет-разведчик "Посейдон". Он
облетел побережье Крыма и Краснодарского края, приблизившись к главной
базе российского Черноморского флота – Севастополю – на
расстояние 35 километров.
Автомобильную
часть Крымского моста в мае 2018 года открыл президент России Владимир
Путин. Глава государства лично проехал по дороге за рулем КамАЗа. С тех
пор по трассе через Керченский пролив проехали уже более трех миллионов
автомобилей. Почти 20% из них – грузовики.
Сейчас
продолжается строительство железнодорожной части моста: рабочие вбивают
сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие намечено на
следующий год. Через Крымский мост поезда свяжут Симферополь и другие
города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону,
Казанью, Екатеринбургом.