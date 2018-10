Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду стал самым популярным пользователем Instagram. Звездный португалец вышел на чистое первое место по количеству подписчиков, обойдя американскую певицу Селену Гомес.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал самым популярным пользователем Instagram. Звездный португалец вышел на чистое первое место по количеству подписчиков, обойдя американскую певицу Селену Гомес.Общее число подписчиков личного аккаунта Роналду превысило 144 миллиона 300 тысяч человек. В то же самое время на Гомес – теперь уже на бывшего лидера соцсети, подписано 144 миллиона.Посмотреть эту публикацию в InstagramCan you guess where am I? Check out my story ;) #pestanacr7 #cr7Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 29 Окт 2018 в 12:14 PDTНапомним, что посты Роналду в Instagram пользуются невероятной популярностью. Так, пост о переходе Криша из мадридского "Реала" в "Ювентус" стал одним из самых залайканых в истории Instagram.Кроме того, по итогам 2017-го года Роналду и вовсе стал настоящим чемпионом соцсети – сразу девять его публикаций вошли в десятку самых популярных постов среди всех спортсменов мира.