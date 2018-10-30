Установленная на парковке у стадиона King Power камера наружного наблюдения зафиксировала момент взлета и крушения вертолета, на борту которого находился владелец английского футбольного клуба Лестер Вичай Шриваддханапрабха и еще четыре человека.

Установленная на парковке у стадиона King Power камера наружного наблюдения зафиксировала момент взлета и крушения вертолета, на борту которого находился владелец английского футбольного клуба "Лестер" Вичай Шриваддханапрабха и еще четыре человека.Трагедия произошла вечером 27 октября, спустя 45 минут после завершения матче между "Лестером" и лондонским "Уэстхэмом". Старший сын тайского миллиардера Айяватт, занимающий должность вице-президента клуба, в тот роковой вечер уехал со стадиона на машине, а вот его отец и ряд высокопоставленных гостей направились к вертолетной площадке. Построенная два года назад винтокрылая машина взмыла в воздух, но не преодолела и 200 метров, рухнув на парковке.На кадрах видно, что полет длился менее 30 секунд, после чего вращающийся вокруг своей оси вертолет ударился о землю и загорелся. Все находившиеся на борту люди погибли. Причины произошедшего пока не называются.Шривадданапрабха сделал состояние на магазинах беспошлинной торговли. В английскую премьер-лигу он пришел в 2010 году: сначала в качестве спонсора скромного на то время "Лестера", а спустя полгода — официального владельца клуба. Главным достижением тайского руководства стало сенсационное чемпионство в 2016 году под управлением Клаудио Раньери. После того сезона сразу несколько игроков "Лестера" стали звездами мирового масштаба, в их числе Рияд Марез, Нголо Канте и живая легенда клуба — нападающий сборной Англии Джейми Варди. У себя на родине в Таиланде среди любителей самой популярной игры на планете предприниматель был едва ли не национальным героем, а за успехами "Лестера" внимательно следили почти все местные футбольные фанаты.