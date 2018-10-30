Куксенков в Катаре взял «серебро». На Ближнем Востоке сейчас проходит чемпионат Мира по спортивной гимнастике. Владимирский спортсмен, выступающий в составе российской сборной, стал обладателем серебряной медали в командном многоборье. Россияне оказались лучшими на трёх из шести снарядов – в вольных упражнениях, на кольцах и опорном прыжке.

Куксенков в Катаре взял серебро. На Ближнем Востоке сейчас проходит чемпионат Мира по спортивной гимнастике. Владимирский спортсмен, выступающий в составе российской сборной, стал обладателем серебряной медали в командном многоборье. Россияне оказались лучшими на трёх из шести снарядов – в вольных упражнениях, на кольцах и опорном прыжке. В финале многоборья наши спортсмены уступили только китайцам. Бронзовые награды достались японским гимнастам. Добавим, что россияне впервые за 12-ть лет завоевали медаль чемпионата мира в командном турнире. Соревнования продолжаются. Сегодня - женский командный финал. А со среды - личные финальные соревнования. Закрытие Чемпионата состоится в субботу.