Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Челябинске, где Трактор принимал московский Спартак. Уральцы победили с результатом 4:1.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Челябинске, где "Трактор" принимал московский "Спартак". Уральцы победили с результатом 4:1.Судьба встречи решилась в первом периоде, в течении которого хоккеисты "Трактора" трижды огорчали вратаря гостей. Александр Рыбаков отличился при игре в равных составах, а Игорь Полыгалов и Райан Стоу забросили шайбы в большинстве. Во втором периоде спартаковец Анатолий Никонцев сократил отставание. Но последовало удаление у гостей и наказание в виде гола Антона Глинкина. Эта шайба стала последней в матче."Трактор" победил 4:1, набрал 21 очко и идет десятым на Востоке. У "Спартака" осталось 24 очка, и он занимает шестое место в Западной конференции.