Снег и мороз не помешали большой премьере. В Москве презентовали художественный фильм Крымский мост. Сделано с любовью. Декорациями к новой лирической комедии стала стройка грандиозного моста через Керченский пролив. Режиссер Тигран Кеосаян вдохновлялся любимыми советскими кинолентами.

Снег и мороз не помешали большой премьере. В Москве презентовали художественный фильм "Крымский мост. Сделано с любовью". Декорациями к новой лирической комедии стала стройка грандиозного моста через Керченский пролив. Режиссер Тигран Кеосаян для создания фильма вдохновлялся любимыми советскими кинолентами — "Девчата" и "Высота".Для того, чтобы показать кино о любви на фоне большой стройки, перестроить пришлось и саму премьерную площадку. В концертном зале классической музыки "Зарядье" прямо на сцене установили огромный 200-метровый экран."Столько всего впервые — и премьера, и посещение этого концертного зала", — делится впечатлениями актриса Екатерина Шпица.Но самое главное впечатление у исполнительницы главной роли Екатерины Шпицы оставили декорации к картине. Комедию "Крымский мост. Сделано с любовью" снимали на фоне российской стройки века.- Приезжаем снимать — арка моста стоит в одном месте. На следующий день приезжаем — арка уже у опор.Сценарий картины писала журналист Маргарита Симоньян. Она много раз ездила на стройку, встречалась с рабочими, и несколько историй полностью взяты, что называется, из жизни."Я не могу сказать, что я чувствую, кроме волнения. Мы очень болели за этот фильм, мы очень болели за этот мост", — признается Маргарита Симоньян.По сюжету фильма в студентку Варю, приехавшую в Крым на практику, влюбляются сразу два молодых человека — строитель моста и молодой перспективный пиарщик стройки. Кого выберет девушка? Интрига, которая будет держать зрителей до последнего."Я только что написала на своей странице: легкий, летний…И никак не могу вспомнить третье слово. Но тут идет рядом Дмитрий Сергеевич Песков и говорит: "Добрый". Точно! И идет Татьяна Навка и говорит: "Трогательный". Легкий, летний, добрый, трогательный", — так оценила новую киноленту официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Он очень клевый! Краски, юмор, ребята играют здорово. Красивые люди, солнце, море, мечта", — рассказал о своих впечатлениях от просмотра фильма пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" в кино с 1 ноября.