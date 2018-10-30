Юлен Лопетеги, уволенный в понедельник с поста главного тренера мадридского футбольного клуба Реал, выразил благодарность клубу за предоставленную возможность и игрокам команды за усилия и работу, а также пожелал сливочным всего наилучшего.

Юлен Лопетеги, уволенный в понедельник с поста главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал", выразил благодарность клубу за предоставленную возможность и игрокам команды за усилия и работу, а также пожелал "сливочным" всего наилучшего."Конечно же, выражаю благодарность болельщикам за поддержку. — добавил Лопетеги, которого цитирует РИА Новости. — И хочу передать клубу наилучшие пожелания на оставшуюся часть сезона".Лопетеги встал у руля мадридского клуба летом 2018-го года. Ради работы в "Реале" он со скандалом покинул пост главного тренера в сборной Испании за несколько дней до старта на чемпионате мира.Совет директоров мадридцев по ходу сезона неоднократно выражал недовольство результатами команды под руководством Лопетеги. В турнирной таблице чемпионата Испании после десяти туров "Реал" занимает девятую строчку, а в предыдущем матче "галактикос" со счетом 1:5 были разгромлены принципиальнейшим соперником – "Барселоной".