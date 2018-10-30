То, что программа Мужское/женское на Первом канале – это срежиссированный спектакль, было известно давно. Но вот бесстыдство, до которого дошли продюсеры, в погоне за рейтингами, удивило даже отъявленных циников.

То, что программа "Мужское/женское" на Первом канале – это срежиссированный спектакль, было известно давно. Но вот бесстыдство, до которого дошли продюсеры, в погоне за рейтингами, удивило даже отъявленных циников.Очередной выпуск передачи был посвящен жизни девушки-инвалида Вики Масловой из Заводоуковска из Томской области. Якобы пораженная ДЦП беспомощная девушка пролежала трое суток без еды и воды в своей квартире, так как ее мать, имеющая проблемы с алкоголем, ушла из дома на все это время. А сожитель матери-алкоголички, как выяснилось в ходе интервью в Щучинском интернате, куда Маслова попала после инцидента, пытался инвалида изнасиловать.Про все это и было рассказано в эфире. Хотя интереснее не данный факт, а то, какими методами действовали беспринципные репортеры Первого канала, снимая программу. Присутствовавшая во время съемок врач интерната направила своему руководству сообщение, в котором сообщила, как проходило общение между журналистом и Викой Масловой.Как пишет сайт следует, корреспондент постоянно настраивала девушку-инвалида на необходимые ответы, после чего записывала их на камеру. В частности, это касалось истории о том, что сожитель ее матери пытался изнасиловать Вику."Корреспондент задал вопрос: "Что сделал дядя? (повышая интонацию голоса) Трусы снял!“ Вика тихонько повторила, что "дядя снял трусы“, корреспондент спросила: "А что ты увидела?“ Вика засмущалась. Корреспондент велел: "Ну, говори, член!“ Вика повторила", – пишет в своем отчете врач. Каждый раз, когда она пыталась остановить съемку из-за переходящих все грани вопросов, журналист отвечала ей, что необходимо записываться по сценарию. Хотя в эфир пошло не все, но из-за пережитого стресса на следующий день после интервью Вику положили в больницу из-за обострения проблем с почками.Подобные грязные методы работы телевизионщиков возмути многих зрителей. Они считают, что Первый канал в свое бесстыдстве перешел Рубикон и требуют привлечь его к ответу.