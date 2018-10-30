Идея с раздеванием на льду в номере Елизаветы Туктамышевой принадлежала другу спортсменки. Фигуристка призналась, что ее молодой человек был в восторге от выступления.

Идея с раздеванием на льду в номере Елизаветы Туктамышевойпринадлежала другу спортсменки. Фигуристка призналась, что ее молодой человекбыл в восторге от выступления.Самой Елизавете предложение создать провокационный номер ссамого начала понравилась. По словам Туктамышевой, она понимала, что под песнюБритни Спирс Toxicможет получиться зажигательное выступление. И она без колебаний пошла с этимпредложением к тренерам.Елизавета рассказала, что ее наставник Алексей Мишинпоначалу отнесся к идее скептически. Однако потом ему понравилось, он дажеучаствовал в номере, поднося спортсменке напитки.Напомним, что 21-летняя Елизавета Туктамышева впервые с 2014года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Россиянка обогнала японку МакоЯмаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву.Поклонникам особенно запомнился момент произвольнойпрограммы, когда спортсменка снимает костюм и остается в нижнем белье. ТренерТуктамышевой Алексей Мишин ранее заявил, что это была его идея.Спортсменка во время показательной программы на Skate Canadaсняла верхнюю часть костюма, оставшись в одном бюстгальтере. "Мыдостаточно много над ним работали, но так как в костюме вышла в первый раз, тобыли небольшие казусы. Но к Японии все исправим и получится полноценныйкачественный номер", – рассказала в интервью изданию "Спорт-Экспресс".По словам , коллеги были в восторге от номера. Молодойчеловек Елизаветы Андрей представлял, что его ждет. Он признался Туктамышевой,что ему выступление очень понравилось.