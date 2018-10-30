Идея с раздеванием на льду в номере Елизаветы Туктамышевой
принадлежала другу спортсменки. Фигуристка призналась, что ее молодой человек
был в восторге от выступления.
Идея с раздеванием на льду в номере Елизаветы Туктамышевой
принадлежала другу спортсменки. Фигуристка призналась, что ее молодой человек
был в восторге от выступления.
Самой Елизавете предложение создать провокационный номер с
самого начала понравилась. По словам Туктамышевой, она понимала, что под песню
Бритни Спирс Toxic
может получиться зажигательное выступление. И она без колебаний пошла с этим
предложением к тренерам.
Елизавета рассказала, что ее наставник Алексей Мишин
поначалу отнесся к идее скептически. Однако потом ему понравилось, он даже
участвовал в номере, поднося спортсменке напитки.
Напомним, что 21-летняя Елизавета Туктамышева впервые с 2014
года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Россиянка обогнала японку Мако
Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву.
Поклонникам особенно запомнился момент произвольной
программы, когда спортсменка снимает костюм и остается в нижнем белье. Тренер
Туктамышевой Алексей Мишин ранее заявил, что это была его идея.
Спортсменка во время показательной программы на Skate Canada
сняла верхнюю часть костюма, оставшись в одном бюстгальтере. "Мы
достаточно много над ним работали, но так как в костюме вышла в первый раз, то
были небольшие казусы. Но к Японии все исправим и получится полноценный
качественный номер", – рассказала в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
По словам , коллеги были в восторге от номера. Молодой
человек Елизаветы Андрей представлял, что его ждет. Он признался Туктамышевой,
что ему выступление очень понравилось.