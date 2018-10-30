Руководство мадридского Реала приняло решение об освобождении с поста главного тренера команды испанского специалиста Юлена Лопетеги. Исполняющим обязанности наставника Королевского клуба назначен Сантьяго Солари, ранее работавший в Кастилье.

Руководство мадридского "Реала" приняло решение об освобождении с поста главного тренера команды испанского специалиста Юлена Лопетеги. Исполняющим обязанности наставника "Королевского клуба" назначен Сантьяго Солари, ранее работавший в "Кастилье"."Данное решение было принято для того, чтобы изменить динамику команды, — приводит сообщение клуба "Спорт-экспресс". – Поставленные на сезон задачи еще реально достигнуть. В клубе осознают, что между результатами команды и качеством футболистов, восемь из которых претендуют на "Золотой мяч", имеется огромная диспропорция".Лопетеги встал у руля мадридского клуба летом 2018-го года. Ради работы в "Реале" он со скандалом покинул пост главного тренера в сборной Испании за несколько дней до старта на чемпионате мира.Совет директоров мадридцев по ходу сезона неоднократно выражал недовольство результатами команды под руководством Лопетеги. В турнирной таблице чемпионата Испании после десяти туров "Реал" занимает девятую строчку, а в предыдущем матче "галактикос" со счетом 1:5 были разгромлены принципиальнейшим соперником – "Барселоной".