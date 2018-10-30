В чемпионате Англии по футболу завершился 10-й тур. В последнем и центральном матче лондонский Тоттенхэм на стадионе Уэмбли принимал Манчестер Сити. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

В чемпионате Англии по футболу завершился 10-й тур. В последнем и центральном матче лондонский "Тоттенхэм" на стадионе "Уэмбли" принимал "Манчестер Сити". Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.Единственный мяч на 6-й минуте встречи забил полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез. В турнирной таблице чемпионата клуб из Манчестера с 26 очками занимает первое место. Столько же в активе у "Ливерпуля". "Тоттенхэм" располагается на пятой строчке с 21 баллом.