Шведского мебельного гиганта затравили за рекламный пост. Что делать, если поцарапали машину мужа?
Шведского мебельного гиганта затравили за рекламный пост. Что делать, если поцарапали машину мужа?
"Эта передача наполняет меня горечью и отвращением". Финская журналистка написала о российской программе "Модный приговор". Призналась читателям — смотрит чуть ли не через силу, но оторваться не может. Так что, решила хотя бы высказать претензии.
Ведь обнаружила — в передаче, где занимаются женским преображением, сплошной сексизм и унижение. Дескать, женщину судят модным судом за то, что она недостаточно хорошо выглядит. Но больше всего возмущает цель изменений — "угодить мужчине". С точки зрения финки – это вопиющее нарушение гендерных прав.
Ведущий программы историк моды Александр Васильев лишь посетовал, что финские женщины не уделяют внешности столько же внимания, сколько и россиянки. И ожидаемо пригласил попробовать. Хотя — согласится вряд ли. Ведь цель была явно иная. Найти повод поскандалить о неких нарушениях женских прав.
Это в последнее время случается с даже немного пугающей регулярностью. Вот еще один свежий скандал последних дней — связан с крупнейшей сетью товаров для дома, которые рекламировали с помощью вот такого снимка. Изображает провинившегося питомца, который и машину поцарапал и тапки погрыз. Ну и способы скажем так, оправдания перед хозяином. Напечь оладьи, сервировать стол, не задавать вопросов. Юмор. Но многие увидели нечто большее, а сравнение собаки женского пола с женщинами.
Эта не собака, а хранительница домашнего очага, судя по советам под фотографией компании. Официальные аккаунты которой предложили девушкам план действий на случай, если кто-либо из них "случайно поцарапал мужскую машину". В качестве рекомендации – "встречать с улыбкой" и избегать оборотов "нужно поговорить". Подписчицы возмутились.
Вряд ли в штаб-квартире торгового центра в Швеции оценили бы такой пост. В скандинавских странах исторически женщина – не только хранительница очага, но даже воин в мифологии. В России тоже – она и коня на скаку остановит. В горящую избу войдет.
"Когда женщину сравниваем только с домохозяйкой, но, извиняюсь, это не для России. Это оскорбление российских женщин. Превращать женщину только, извиняюсь, в ту верную собаку, которая служит хозяину, это просто безобразие", — поддержала волну гнева Екатерина Лахова, сенатор, председатель Союза женщин России.
Кто именно стал автором подробных советов для подписчиков с фотографией собаки вместо женщины, в самой компании не говорят. Но некоторые предполагают, что в максимально политкорректной фирме автор этой идеи уже не работает.
"Контент-менеджер, который размещал данную публикацию в социальных сетях, просто не подумал, не хотел никого обидеть, ему показалось это очень смешно и интересно, чем он пытался подогреть публику, но в любом случае, я считаю, что это хорошо, что эта публикация удалилась из всех соцсетей", — заявила Мария Бежко, блогер из Кирова.
В самой компании публикацию позже посчитали оскорблением и уже удалили ее со всех сайтов. Но в интернете репосты остались.
"Мы извлекли урок из этой ситуации, и в дальнейшем будем более тщательно подходить к формированию контента во всей нашей коммуникации", — заявил Игорь Кисиль, руководитель службы корпоративных коммуникаций компании.
Некоторые пользователи интернета, напротив, требуют вернуть пост на место. Среди скучных будней – может заставить улыбнуться и поднять настроение. Ведь с животными в мемах себя очень часто сравнивают тысячи россиян. И мужчины, и женщины. То хомяки, то тушканчики, а еще белки и кошечки.
"Эта помешанность на обиженности, непрерывности харасмента, сексизма и всего остального — это вещь, которая обусловлена культурой. В рамках нашей культуры мы не так болезненно должны реагировать, не стоит везде искать злые умыслы", — считает Николай Григорьев, маркетолог.
Заинтересовались историей и зоозащитники. Что за модель снялась в съемках этой рекламы. То ли просто скачали из интернета, то ли заставили позировать маленькую собачку. Сколько ушло часов на съемку — не уточняется.