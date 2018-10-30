Шведского мебельного гиганта затравили за рекламный пост. Что делать, если поцарапали машину мужа?

Шведского мебельного гиганта затравили за рекламный пост. Что делать, если поцарапали машину мужа?"Эта передача наполняет меня горечью и отвращением". Финская журналистка написала о российской программе "Модный приговор". Призналась читателям — смотрит чуть ли не через силу, но оторваться не может. Так что, решила хотя бы высказать претензии.Ведь обнаружила — в передаче, где занимаются женским преображением, сплошной сексизм и унижение. Дескать, женщину судят модным судом за то, что она недостаточно хорошо выглядит. Но больше всего возмущает цель изменений — "угодить мужчине". С точки зрения финки – это вопиющее нарушение гендерных прав.Ведущий программы историк моды Александр Васильев лишь посетовал, что финские женщины не уделяют внешности столько же внимания, сколько и россиянки. И ожидаемо пригласил попробовать. Хотя — согласится вряд ли. Ведь цель была явно иная. Найти повод поскандалить о неких нарушениях женских прав.Это в последнее время случается с даже немного пугающей регулярностью. Вот еще один свежий скандал последних дней — связан с крупнейшей сетью товаров для дома, которые рекламировали с помощью вот такого снимка. Изображает провинившегося питомца, который и машину поцарапал и тапки погрыз. Ну и способы скажем так, оправдания перед хозяином. Напечь оладьи, сервировать стол, не задавать вопросов. Юмор. Но многие увидели нечто большее, а сравнение собаки женского пола с женщинами.Эта не собака, а хранительница домашнего очага, судя по советам под фотографией компании. Официальные аккаунты которой предложили девушкам план действий на случай, если кто-либо из них "случайно поцарапал мужскую машину". В качестве рекомендации – "встречать с улыбкой" и избегать оборотов "нужно поговорить". Подписчицы возмутились.Вряд ли в штаб-квартире торгового центра в Швеции оценили бы такой пост. В скандинавских странах исторически женщина – не только хранительница очага, но даже воин в мифологии. В России тоже – она и коня на скаку остановит. В горящую избу войдет."Когда женщину сравниваем только с домохозяйкой, но, извиняюсь, это не для России. Это оскорбление российских женщин. Превращать женщину только, извиняюсь, в ту верную собаку, которая служит хозяину, это просто безобразие", — поддержала волну гнева Екатерина Лахова, сенатор, председатель Союза женщин России.Кто именно стал автором подробных советов для подписчиков с фотографией собаки вместо женщины, в самой компании не говорят. Но некоторые предполагают, что в максимально политкорректной фирме автор этой идеи уже не работает."Контент-менеджер, который размещал данную публикацию в социальных сетях, просто не подумал, не хотел никого обидеть, ему показалось это очень смешно и интересно, чем он пытался подогреть публику, но в любом случае, я считаю, что это хорошо, что эта публикация удалилась из всех соцсетей", — заявила Мария Бежко, блогер из Кирова.В самой компании публикацию позже посчитали оскорблением и уже удалили ее со всех сайтов. Но в интернете репосты остались."Мы извлекли урок из этой ситуации, и в дальнейшем будем более тщательно подходить к формированию контента во всей нашей коммуникации", — заявил Игорь Кисиль, руководитель службы корпоративных коммуникаций компании.Некоторые пользователи интернета, напротив, требуют вернуть пост на место. Среди скучных будней – может заставить улыбнуться и поднять настроение. Ведь с животными в мемах себя очень часто сравнивают тысячи россиян. И мужчины, и женщины. То хомяки, то тушканчики, а еще белки и кошечки."Эта помешанность на обиженности, непрерывности харасмента, сексизма и всего остального — это вещь, которая обусловлена культурой. В рамках нашей культуры мы не так болезненно должны реагировать, не стоит везде искать злые умыслы", — считает Николай Григорьев, маркетолог.Заинтересовались историей и зоозащитники. Что за модель снялась в съемках этой рекламы. То ли просто скачали из интернета, то ли заставили позировать маленькую собачку. Сколько ушло часов на съемку — не уточняется.