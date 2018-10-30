Шокирующими подробностями своей жизни поделился участник
проекта Дом-2 Денис Кондратьев. Выяснилось, что еще в раннем
возрасте он пережил трагедию, потеряв обоих родителей.
Шокирующими подробностями своей жизни поделился участник
проекта "Дом-2" Денис Кондратьев. Выяснилось, что еще в раннем
возрасте он пережил трагедию, потеряв обоих родителей.
Отношение зрителей и участников проекта "Дом-2" к
новичку Денису теплым назвать нельзя. Кондратьев с самого начала не скрывал,
что одно время работал в эскорте. Его истории вызвали неоднозначную реакцию у
слушателей.
Некоторые участники предпочли закрыть глаза на прошлое Дениса.
Другие же не скрывали неприязни – заявляя при этом, что подобный заработок для
представителей сильного пола далеко не лучший выбор.
Изменит ли отношение критиков рассказ Кондратьева – покажет
время. Как стало известно, Денис рано потерял отца. Это трагическое событие сильно
подействовало на психику матери. В скором времени женщина наложила на себя
руки.
Дениса воспитывали родственники. Они не бросили сироту и не
отправили в детский дом. Поначалу воспитанием мальчика занимался родной брат,
позже им занялась тетя.
"Сначала меня пытался воспитывать брат. Затем я пожил
два года у тети, а потом уже сам поступил в кадетское училище. Ближе к старшим
классам я вернулся в школу, где встретил свою первую любовь. С ней мы прожили
вместе 10 лет. Я считал ее своей женой", – рассказал Денис.
По словам Кондратьева, первые четыре года он с возлюбленной
жил в общежитии, они спали на полу. Позже Денис начал неплохо зарабатывать фитнес-тренером,
появились некоторые сбережения. Однако в один прекрасный день пассия его
покинула, и он снова остался один, пишет "Dom2Life".