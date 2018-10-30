Шокирующими подробностями своей жизни поделился участник проекта Дом-2 Денис Кондратьев. Выяснилось, что еще в раннем возрасте он пережил трагедию, потеряв обоих родителей.

Шокирующими подробностями своей жизни поделился участникпроекта "Дом-2" Денис Кондратьев. Выяснилось, что еще в раннемвозрасте он пережил трагедию, потеряв обоих родителей.Отношение зрителей и участников проекта "Дом-2" кновичку Денису теплым назвать нельзя. Кондратьев с самого начала не скрывал,что одно время работал в эскорте. Его истории вызвали неоднозначную реакцию услушателей.Некоторые участники предпочли закрыть глаза на прошлое Дениса.Другие же не скрывали неприязни – заявляя при этом, что подобный заработок дляпредставителей сильного пола далеко не лучший выбор.Изменит ли отношение критиков рассказ Кондратьева – покажетвремя. Как стало известно, Денис рано потерял отца. Это трагическое событие сильноподействовало на психику матери. В скором времени женщина наложила на себяруки.Дениса воспитывали родственники. Они не бросили сироту и неотправили в детский дом. Поначалу воспитанием мальчика занимался родной брат,позже им занялась тетя."Сначала меня пытался воспитывать брат. Затем я пожилдва года у тети, а потом уже сам поступил в кадетское училище. Ближе к старшимклассам я вернулся в школу, где встретил свою первую любовь. С ней мы прожиливместе 10 лет. Я считал ее своей женой", – рассказал Денис.По словам Кондратьева, первые четыре года он с возлюбленнойжил в общежитии, они спали на полу. Позже Денис начал неплохо зарабатывать фитнес-тренером,появились некоторые сбережения. Однако в один прекрасный день пассия егопокинула, и он снова остался один, пишет "Dom2Life".