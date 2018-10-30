Краснодарский край продолжает устранять последствия мощного паводка. В МЧС сообщили - задержек в движении поездов и скопления пассажиров на вокзалах уже нет. Ну, а как обстоят дела с затопленными домами и разрушенными дорогами?

Краснодарский край продолжает устранять последствия мощного паводка. В МЧС сообщили — задержек в движении поездов и скопления пассажиров на вокзалах уже нет. Ну, а как обстоят дела с затопленными домами и разрушенными дорогами?Жители Туапсе говорят: в городе сработала система предупреждения о паводках. А вот в районах о приближении воды жители узнали слишком поздно. Пострадали больше 300 человек. Наводнение унесло жизни шестерых. По факту гибели людей Следственный Комитет возбудил уголовное дело.Такого паводка местные жители не припомнят. Вода повредила сотни зданий в трех районах Краснодарского края. Сейчас последствия паводка ликвидируют больше пяти тысяч человек. Сначала на местах работают представители МЧС — откачивают воду и просушивают здания: социальные объекты и жилые дома.В регион прибыли специалисты Южного военного округа — освобождают участки от ила, грязи, тоннами вывозят мусор из домов. В зоне бедствия — множество добровольцев разного возраста, которые попросту не смогли остаться в стороне.Продолжаются работы на железных и автодорогах. Транспортное сообщение по большинству направлений возобновлено.Ведется восстановление электро- и водоснабжения в пострадавших населенных пунктах. Туда, где аварийные службы еще не закончили работы, доставляют воду. Привезено около тысячи тонн технической, порядка ста тонн бутилированной воды. Восемь тысяч продовольственных наборов. Спецкомиссии продолжают оценивать ущерб, обходя пострадавшие от паводка дома и участки. Медики и специалисты Роспотребнадзора следят за эпидемиологической ситуацией. Краснодарский край начинает оправляться от мощного удара паводка.