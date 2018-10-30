Фигуристка прокомментировала отношения с участником Евровидения-2017 от Болгарии Кристианом Костовым. Она отметила, что они с певцом в настоящее время вместе работают.

Фигуристка прокомментировала отношения сучастником "Евровидения-2017" от Болгарии Кристианом Костовым. Она отметила,что они с певцом в настоящее время вместе работают.18-летнимЕвгении и Крису приписывают романтические отношения. Однако девушка опровергласлухи о том, что они являются влюбленными."Я сразу жехочу развеять все, что нагоняют в таких случаях СМИ: мы не пара. Мы хорошиедрузья, мы всегда на связи и очень много общаемся, у нас много общих интересов,мы друг друга поддерживаем в трудные минуты", – цитирует фигуристку Sports.ru. Женя напомнила. Как познакомиласьс парнем.Произошлоэто около полугода назад, на ток-шоу "Пусть говорят", посвященном "Евровидению"."На передаче рядом со мной сидел Крис… В рекламных паузах разговорились… Знакомствобыло очень интересным", – поделилась Медведева.Во время программы показаливыступление Костова на конкурсе. "У меня сразу же тогда глаза открылись, и яподумала: "Вот оно! Я должна кататься под эту песню!", – добавила фигуристка.После участия впрограмме молодые люди обменялись номерами телефонов. Спортсменка отметила,что в настоящее время они с Кристианом вместе работают.Напомним, Кристиан Костов занял второе место на"Евровидении-2017". Он обрелизвестность в России после участия в шоу "Голос. Дети".Как писали "Дни.ру", фигуристку и певца виделигуляющими вместе. Ходили слухи, что у молодых людей – роман. Якобы, несмотря наплотный график обоих, они находились на постоянной связи друг с другом.