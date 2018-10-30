Фигуристка прокомментировала отношения с
участником Евровидения-2017 от Болгарии Кристианом Костовым. Она отметила,
что они с певцом в настоящее время вместе работают.
Фигуристка прокомментировала отношения с
участником "Евровидения-2017" от Болгарии Кристианом Костовым. Она отметила,
что они с певцом в настоящее время вместе работают.
18-летним
Евгении и Крису приписывают романтические отношения. Однако девушка опровергла
слухи о том, что они являются влюбленными.
"Я сразу же
хочу развеять все, что нагоняют в таких случаях СМИ: мы не пара. Мы хорошие
друзья, мы всегда на связи и очень много общаемся, у нас много общих интересов,
мы друг друга поддерживаем в трудные минуты", – цитирует фигуристку Sports.ru. Женя напомнила. Как познакомилась
с парнем.
Произошло
это около полугода назад, на ток-шоу "Пусть говорят", посвященном "Евровидению".
"На передаче рядом со мной сидел Крис… В рекламных паузах разговорились… Знакомство
было очень интересным", – поделилась Медведева.
Во время программы показали
выступление Костова на конкурсе. "У меня сразу же тогда глаза открылись, и я
подумала: "Вот оно! Я должна кататься под эту песню!", – добавила фигуристка.
После участия в
программе молодые люди обменялись номерами телефонов. Спортсменка отметила,
что в настоящее время они с Кристианом вместе работают.
Напомним, Кристиан Костов занял второе место на
"Евровидении-2017". Он обрел
известность в России после участия в шоу "Голос. Дети".
Как писали "Дни.ру", фигуристку и певца видели
гуляющими вместе. Ходили слухи, что у молодых людей – роман. Якобы, несмотря на
плотный график обоих, они находились на постоянной связи друг с другом.