Время железного канцлера истекает. О том, что Ангеле Меркель пора уходить, в Германии говорят с начала миграционного кризиса. Сегодня она объявила об этом лично.

Время "железного канцлера" истекает. О том, что Ангеле Меркель пора уходить, в Германии говорят с начала миграционного кризиса. Сегодня она объявила об этом лично.18-летняя эпоха Меркель на посту лидера самой мощной партии Германии заканчивается. Посмотрев сегодня утром на печальные результаты выборов в Гессене, она приняла судьбоносное решение. Даже несколько."Во-первых, на следующем декабрьском партийном съезде ХДС в Гамбурге я не буду выставлять свою кандидатуру на пост председателя партии. Во-вторых, нынешний 4-й срок на посту канцлера ФРГ станет последним. В 2021 году я не буду баллотироваться на эту должность, на какие-либо другие политические посты я тоже не претендую", — заявила Меркель.Когда-то давно, еще до восхождения на вершину власти, Меркель говорила, что ее самый большой кошмар — стать политической развалиной. Сейчас она предпринимает последние усилия, чтобы избежать этой участи. Ее жизнь в политике, вполне комфортная и безопасная до августа 2015 года, круто переменилась, когда она сказала свое знаменитое "Мы справимся", открывшее двери Германии и Европы для беженцев.С тех пор ей приходилось только терпеть, двигаясь по дороге разочарований от одной электоральной катастрофы к другой, и чувствовать, что с каждым новым поражением она все больше превращается в бремя для собственной партии. С большими потерями она смогла пережить федеральные выборы прошлого года, и даже сформировать правительство, благодаря сговорчивости социал-демократов. Но все это на фоне крепнущего хора голосов — "Меркель должна уйти", которые стали раздаваться уже не только из лагеря оппозиции. Воскресный провал в Гессене стал сигналом к тому, что дальнейшее сопротивление бесполезно."Результаты христианских-демократов в Гессене оказались разочаровывающими и горькими. Нет сомнений в том, что наши друзья в Гессене добились бы более высоких рейтингов, если бы не влияние федеральной политики", — признала глава правительства Германии.ХДС набрал 27% голосов, потеряв 11, 3% относительно своего прошлого результата.Бывшие избиратели Меркель, те, кто недоволен ее миграционной политикой, убежали к крайне правой "Альтернативе для Германии", которая впервые прорвалась в гессенский лантаг с результатом свыше 13%, охватив своим присутствием все земельные парламенты Германии."Миссия выполнена. Теперь мы можем определять политический курс и мы займемся этим", — заявил Йорг Мойтен, лидер партии "Альтернатива для Германии.Социал-демократы — младшие партнеры Меркель по центральному правительству, которые прежде были стабильно второй партией в земле, так же, как и ХДС, растеряли треть избирателей — они ушли к более радикальным: "зеленым", социалистам.Две недели назад исторически наислабейший результат в Баварии, теперь в Гессене, что явно обозначило проблемы всей федеральной коалиции — стремительную эрозию почвы под двумя крупнейшими партиями страны — ХДС и СДПГ, которая выветривается направо и налево.Это грозит бунтом партийных низов, которые и будут голосовать за или против своих нынешних лидеров на съездах в конце года. Вот Меркель решила не доверять свою судьбу чужим голосам — сделать все по собственному желанию. Газеты пишут, что ее решение сохранить лицо президиум ХДС встретил аплодисментами.Отставка Меркель с партийного поста не означает, что она автоматически оставит и должность канцлера. Меркель готова доработать до осени 2021 года. Надо только продержаться.То, что Меркель ограничила свое пребывание в политике нынешним парламентским циклом, явно связано с желанием снизить градус раздражения против себя, своего правительства и своей партии, которая пойдет дальше в режиме значительно более свободном от непростой политической ауры канцлера.