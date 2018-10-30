Ночью на трассе М9 Балтия девять граждан Молдавии пострадали в результате аварии. Микроавтобус, в котором они находились, врезался в дерево. Мерседес Спринтер вез из Москвы в Латвию 12 пассажиров.

Ночью на трассе М9 "Балтия" девять граждан Молдавии пострадали в результате аварии. Микроавтобус, в котором они находились, врезался в дерево.Как сообщили "Интерфаксу" в ГАИ, "Мерседес Спринтер" вез из Москвы в Латвию 12 пассажиров. На 196-м километре трассы он съехал с дороги.Причины происшествия устанавливаются.