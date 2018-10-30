Вот уже 5 лет Марина Дедиц помогает тем, кто в этом действительно нуждается

Вот уже 5 лет Марина Дедиц помогает тем, кто в этом действительно нуждаетсяВчера в МВД России прошло награждение волонтеров и добровольцев. В номинации «За помощь полиции в розыске пропавших без вести людей» особо отметили Марину Дедиц - координатора поискового отряда «Лиза Алерт» нашего региона.В пресс-службе областного МВД рассказали , что 5 лет назад бухгалтер из Александрова помогала в поисках пропавшей без вести коллеги по работе. Тот первый опыт помог осознать, что она может оказывать реальную помощь тем, кому она действительно нужна.Марина Дедиц на протяжении всего времени своей волонтерской деятельности тесно взаимодействует с правоохранителями.Только в 2018 году во Владимирской области пропали без вести более 250 человек. К счастью, большинство их них удалось найти.«Отряд не работает с заявками без заявления в МВД. У нас хорошо развито взаимодействие с сотрудниками уголовного розыска в большинстве районов региона. Мы делаем общее дело и стремимся к хорошему результату, - подчеркивает региональный координатор.