Моряков российского судна Норд обменяли на задержанных в Крыму браконьеров с Украины. Как сообщает Крыминформ, обмен произведен на пограничном пункте Армянск в Крыму.

Моряков российского судна "Норд" обменяли на задержанных в Крыму браконьеров с Украины. Как сообщает "Крыминформ", обмен произведен на пограничном пункте "Армянск" в Крыму.Крымское рыболовецкое судно "Норд" было арестовано украинскими пограничниками 25 марта. На борту находилось 10 членов экипажа. По решению суда, девять из десяти членов экипажа были оштрафованы. Капитана судна на Украине обвиняют в уголовных преступлениях – в незаконном рыболовстве и нарушении правил въезда в Крым.Тем временем, 4 мая российские пограничники задержали неподалеку от мыса Тарханкут за незаконный промысел рыбы украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаков, Николаевская область Украины). Выяснилось, что украинские браконьеры погубили полсотни дельфинов, 17 камбал и 2 акулы. В отношении капитана было возбуждено уголовное дело.