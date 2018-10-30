Злоумышленник украл 50 кг сахара и 20 кг рыбы

Злоумышленник украл 50 кг сахара и 20 кг рыбыВ Муроме в конце октября этого года в дежурную часть полиции сообщили о том, что с территории склада одного из магазинов, расположенного в районном центре, украли 50 килограммов сахарного песка и более 20 килограммов рыбы.Правоохранители быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний безработный местный житель.Мужчина во всем признался и рассказал, что проник на склад, разбив окно.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. Он находится под подпиской о невыезде.