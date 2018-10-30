На Антошку завели уголовное дело. Речь идёт о детской игровой комнате в Гусь-Хрустальном. 17-го августа вместе с родителями туда пришла 4-летняя девочка. Скатываясь с горки, она ударилась подошвой стопы о твёрдую поверхность, и получила перелом ноги. Следком сегодня сообщил, что по факту травмирования ребёнка возбуждено уголовное дело

На "Антошку" завели уголовное дело. Речь идёт о детской игровой комнате в Гусь-Хрустальном. 17-го августа вместе с родителями туда пришла 4-летняя девочка. Скатываясь с горки, она ударилась подошвой стопы о твёрдую поверхность, и получила перелом ноги. Следком сегодня сообщил, что по факту травмирования ребёнка возбуждено уголовное дело. Следователь пришёл к выводу, что при организации игровой площадки предприниматель не соблюдал стандарты безопасности. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.