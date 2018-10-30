В понедельник, 29 октября, в некоторых районах французского острова Корсика вызванная бурей Адриан непогода привела в отключению электричества в 16,5 тысячи домохозяйств.

В понедельник, 29 октября, в некоторых районах французского острова Корсика вызванная бурей "Адриан" непогода привела в отключению электричества в 16,5 тысячи домохозяйств.Циклон образовался в море между Корсикой и Италией. Вызванный им сильный ветер привел к многочисленным случаям падения деревьев и образованию волн высотой более четырех метров. В некоторых районах Корсики всего за несколько часов выпало более месячной нормы осадков.Одновременно непогода бушует в юго-восточной и восточной частях Франции, где в ряде районов ливни сменились сильным снегом, покров которого в течение ночи может достичь 30 сантиметров.