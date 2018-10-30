В Ханты-Мансийском автономном округе произошло возгорание двух резервуаров на Хохряковской нефтеперерабатывающей станции. Пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии.

В Ханты-Мансийском автономном округе произошло возгорание двух резервуаров на Хохряковской нефтеперерабатывающей станции. Пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного Минздрава.Площадь пожара в настоящее время составляет 1 тысяча квадратным метров. Угрозы распространения огня нет. До ближайшего населенного пункта 25 километров.По предварительным данным, один из горящих резервуаров заполнен нефтью, второй – эмульсией, рассказали РИА Новости в региональном управлении МЧС. Борьбу с огнем ведет пожарная охрана, также на место ЧП уже выехали подразделения МЧС.