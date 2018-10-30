Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов вручил сотрудникам столичной полиции государственные и ведомственные награды...

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов вручил сотрудникам столичной полиции государственные и ведомственные награды.Указом Президента Российской Федерации за заслуги в поддержании законности и правопорядка ряд сотрудников московской полиции были удостоены медалей «За отличие в охране общественного порядка».В соответствии с Указом Президента Российской Федерации медалью «За спасение погибавших» награжден старший сержант полиции Сергей Шурин, полицейский-водитель мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Измайлово г. Москвы.За активное участие в ветеранском движении, большой вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодых сотрудников органов внутренних дел генерал-майор милиции в отставке Владимир Зинченко был награжден медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».Ряд сотрудников полиции получили Благодарности и Почетные грамоты МВД России. В целом 12 сотрудников органов внутренних дел были отмечены государственными и ведомственными наградами.Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поздравил сотрудников полиции с получением достойных наград, а также пожелал крепкого здоровья и успехов на службе.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве