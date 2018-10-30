В столице Нигерии городе Абудже военнослужащие правительственной армии применили боевое оружие против шиитской демонстрации. Представители организовавшего шествие Исламского нигерийского движения заявляют о наличии погибших.

В столице Нигерии городе Абудже военнослужащие правительственной армии применили боевое оружие против шиитской демонстрации. Представители организовавшего шествие Исламского нигерийского движения заявляют о наличии погибших.В свою очередь, представитель нигерийских вооруженных сил утверждает, что демонстранты первыми атаковали солдат, которые применили оружие для самообороны, передает ТАСС.На минувшей неделе в столкновениях шиитских активистов со службами правопорядка повлекли гибель трех человек. Протестующие требуют от властей Нигерии освободить своего духовного лидера Ибрахима Закзаки.