Наведались в гости к должникам. Судебные приставы и специалисты Владимирского филиала Энергосбыт Плюс провели совместный рейд по взысканию задолженностей за коммуналку. В ходе рейда они наведались к злостным неплательщикам Октябрьского района Владимира. Сумма долга у них составляет от 10 до 50 тысяч рублей, а общая задолженность за энергоресурсы доходит до 280 тысяч.

Наведались "в гости" к должникам. Судебные приставы и специалисты Владимирского филиала "Энергосбыт Плюс" провели совместный рейд по взысканию задолженностей за коммуналку. В ходе рейда они наведались к злостным неплательщикам Октябрьского района Владимира. Сумма долга у них составляет от 10 до 50 тысяч рублей, а общая задолженность за энергоресурсы доходит до 280 тысяч. Большинство людей, которые всё-таки впустили к себе приставов, о своей задолженности знают, но не предпринимают никаких действий, чтобы погасить ее. Судебные приставы дали должникам десять дней на оплату счетов. В противном случае их имущество будет изъято для погашения задолженности. В ближайшее время неплательщикам нужно явиться в службу судебных приставов, чтобы определить, как именно они погасят долги перед коммунальщиками. Если неплательщики проигнорируют и это требование, то их доставят к приставам в принудительном порядке.Дмитрий Лопатин, руководитель пресс-службы Владимирского филиала "Энергосбыт +": "Что касается общей задолженности физических лиц перед филиалом по состоянию на 1 октября за тепловую энергию - это порядка 380 миллионов рублей, за электрическую энергию - 355 миллионов. Относительно жителей города Владимира филиал направляет порядка 600-800 исков в суд по взысканию задолженности. После получения исполнительных листов они направляются в управление федеральной службы судебных приставов, и уже наши коллеги принимают меры по взысканию задолженности".За 9 месяцев 2018 года благодаря работе федеральной службы судебных приставов тепловикам удалось вернуть долгов на сумму в 12 миллионов рублей.