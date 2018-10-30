Около 34 процентов спроса на квартиры в Московском регионе в третьем квартале 2018 года пришлось на жителей других российских регионов. Об этом говорится в материалах аналитического центра ЦИАН

Лидерами по спросу на столичное жилье оказались Санкт-Петербург и Краснодарский край — 15 и 9,3 процента всех региональных обращений к объявлениям о продаже жилья в Москве соответственно. В число регионов с активно интересующимся покупкой недвижимости в Москве населением вошли также республика Башкортостан (5,5 процента), Свердловская область (4,6 процента) и республика Татарстан (3,5 процента).Меньше всего потенциальных покупателей столичной недвижимости, как подсчитали в ЦИАН, проживает на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе (от 0,01 до 0,02 процента в каждом из регионов). В число аутсайдеров по интересу к столичному жилью вошли также национальные республики Северного Кавказа. Суммарно на субъекты федерации Юга России от Адыгеи до Дагестана приходится менее двух процентов активности пользователей.Близость к столице слабо влияет на интерес к московскому рынку жилья, отмечается в материалах компании. Так, на жителей субъектов федерации, граничащих с Москвой, приходится 6,2 процента поисковых запросов. На соседей второго порядка — жителей регионов, которые граничат с областями, окружающими Подмосковье, приходится 7,7 процента запросов.Это связано с относительно невысоким уровнем доходов жителей регионов Центральной России, — поясняют в ЦИАН. — К примеру, на Смоленскую, Рязанскую и Ярославскую области вместе взятые приходится 2 процента пользовательской активности. Сопоставимый вклад в аудиторию сервиса поступает от расположенных за тысячи километров Приморского (1,8 процента), Хабаровского (1,5 процента), Красноярского (2,1 процента) краев и Иркутской области (2,1 процента).Ранее Минстрой России опубликовал приказ О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года, согласно которому в третьем квартале 2018-го цены на жилье выросли в 12 регионах России. В остальных 73 субъектах федерации стоимость квадратного метра осталась неизменной.Согласно Минстрою, самые высокие цены на жилье в октябре 2018-го были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалинской области, самые низкие — в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Саратовской области.