В студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1 ведущий Андрей Малахов рассказал о грандиозном отпуске в Грузии. На отдыхе компанию шоумену составили знаменитости и наши соотечественники, победившие в конкурсе.

В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" ведущий Андрей Малахов рассказал о грандиозном отпуске в Грузии. На отдыхе компанию шоумену составили знаменитости и наши соотечественники, победившие в конкурсе.Вместе с Малаховым в поездку отправились 10 отпускников, каждого из которых можно назвать необыкновенным человеком. Победительница Дарья Калинина из Москвы – координатор Добровольных лесных пожарных Центрального региона, Валерий Евстигнеев из Омска – директор детского хосписа, а Татьяна Триголосова из Волгограда – мать 10 приемных детей, кстати, в Тбилиси Татьяне удалось спеть дуэтом с Тамарой Гвердцители.Из Череповца в Грузию отправилась Юлия Мажарова, которая воспитывает особенного ребенка, женщина организовала центр помощи для таких детей у себя в городе. Елена Гранкина из Тольятти, выхаживающая сына инвалида, также насладилась красотами Тбилиси и его окрестностей.Врач Ирина Орджоникидзе из Москвы вместе с Малаховым впервые за 30 лет побывала на родине, женщина погостила у родственников. Ведущий инженер Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Лариса Сидорова ради поездки с шоуменом в край вечной весны буквально сбежала из под венца – перенесла дату свадьбы, там по настоянию ведущего она впервые в жизни села на лошадь.Евгения Сурина из Красноярского края обожают односельчане. Молодой человек многое сделал для своего поселка. Инициативы Сурина очень помогли его землякам. Впервые за долгое время Евгений отправился на отдых. Ольга Задоенко из Кемерово – чемпион Европы по визажу. Женщина потеряла двоих детей в ужасном пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Поездка помогла ей немного прийти в себя.Библиотекарь из Кургана Юлия Корнеева организовала "Школу для настоящих мужчин", там подростки из неполных семей проводят свободное время. Ей посчастливилось получить от Малахова билет в первый ряд на спектакль Михаила Барышникова.Отпускники под руководством Андрея пробовали местную кухню, знакомились с культурой региона и традициями, Они посетили музей Зураба Церители, где встретились с легендарной певицей Нани Георгиевной Брегвадзе.Особо туристам запомнилась дегустация грузинских вин. Они с удовольствием прослушали лекцию о способе приготовления знаменитого напитка, попутно пробуя различные сорта. После Малахов вместе с победителями отправился на виноградник, где своими руками собрал целое ведро сочных и спелых ягод. С особым рвением, судя по всему, еще непротрезвевший после дегустации ведущий давил ногами виноградные грозди в специальной емкости.