29 октября в Москве простились с любимым актером Николаем Караченцовым. После похорон близкие собрались на поминки в Дома актера. Вдова Людмила Поргина напомнила завещание Николая Петровича поднять за него бокал с шампанским и не рыдать. Она произнесла тост за любовь со словами: Гип-гип, ура!

29 октября в Москве простились с любимым актером Николаем Караченцовым. Его последние 13 лет жизни были полны боли и страданий, но во всех испытаниях рядом с ним была его верная спутница – жена Людмила Поргина.После похорон близкие собрались на поминки в ресторане Дома актера на Арбате – там же, где год назад праздновали 73-й день рождения артиста. До 74-го он не дожил всего день.Вдова Николая Караченцова сказала, что хоть всем и тяжело, но актер перед уходом из жизни просил его не оплакивать, поэтому и она никому не позволит рыдать на его похоронах и поминках."Давайте посвятим этот поминальный ужин общению с Колей – будто бы он тут, с нами", — предложила она собравшимся.Во время поминального ужина, как пишут Дни.ру, сама вдова пила шампанское – она сказала, что Николай Петрович завещал ей перед смертью поднять за него бокал.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Окт 2018 в 1:29 PDT"За то, что Коля был с нами и дарил свою любовь", — сказала вдова, поднимая фужер с шампанским. И добавила: "Гип-гип, ура!""Ура", — откликнулись приглашенные на поминки. На вечере памяти актера звучали теплые и светлые воспоминания близко знавших Николая Караченцова, а кто-то даже пытался вспомнить анекдоты.Ранее Людмила Поргина в спецвыпуске программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" в день смерти Николая Караченцова рассказала о последних часах его жизни и напутствиях, которые он оставил.