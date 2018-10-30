Общая площадь, уничтоженная пламенем, составила больше 150 квадратных метров
Общая площадь, уничтоженная пламенем, составила больше 150 квадратных метров
Во Владимирской области произошел крупный пожар. В ночь с 29 на 30 октября в Клязьминском городке Ковровского района загорелся жилой деревянный дом.
На место незамедлительно выехали спасатели. Первое подразделение прибыло через 3 минуты после вызова. С открытым огнем пожарные справились за 40 минут, а полностью ликвидировать пожар получилось ли за 4 часа.
Общая площадь, уничтоженная пламенем, составила больше 150 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.
В ликвидации последствий пожара участвовали 4 единицы техники и 12 спасателей.