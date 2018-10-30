Общая площадь, уничтоженная пламенем, составила больше 150 квадратных метров

Общая площадь, уничтоженная пламенем, составила больше 150 квадратных метровВо Владимирской области произошел крупный пожар. В ночь с 29 на 30 октября в Клязьминском городке Ковровского района загорелся жилой деревянный дом.На место незамедлительно выехали спасатели. Первое подразделение прибыло через 3 минуты после вызова. С открытым огнем пожарные справились за 40 минут, а полностью ликвидировать пожар получилось ли за 4 часа.Общая площадь, уничтоженная пламенем, составила больше 150 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара участвовали 4 единицы техники и 12 спасателей.